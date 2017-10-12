Федеральная сеть супермаркетов "Галамарт" планирует открыть несколько магазинов в Барнауле в 2018 году.

Как сообщает buybrand.ru со ссылкой на директора по развитию сети Амирана Ибрагимова, именно в следующем году сеть намерена выйти в Сибирь и открыть супермаркеты в Иркутске, Новокузнецке и Барнауле. Также "Галамарт" намерен открыть супермаркеты в Воронеже, Пскове, Нижнем Новгороде и Ярославле.

Многие называют "Галамарт" магазином с одними из самых низких цен, которые начинаются от 9 рублей. Кроме того, в них каждый день происходят распродажи, а среди товаров — бытовая химия, все для автомобиля, инструменты и посуда.