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Сеть супермаркетов "Галамарт" с товарами от 9 рублей зайдет в Барнаул

, ИА "Амител"
Магазины планируют открыть в 2018 году

Федеральная сеть супермаркетов "Галамарт" планирует открыть несколько магазинов в Барнауле в 2018 году.

Как сообщает buybrand.ru со ссылкой на директора по развитию сети Амирана Ибрагимова, именно в следующем году сеть намерена выйти в Сибирь и открыть супермаркеты в Иркутске, Новокузнецке и Барнауле. Также "Галамарт" намерен открыть супермаркеты в Воронеже, Пскове, Нижнем Новгороде и Ярославле.

Многие называют "Галамарт" магазином с одними из самых низких цен, которые начинаются от 9 рублей. Кроме того, в них каждый день происходят распродажи, а среди товаров — бытовая химия, все для автомобиля, инструменты и посуда.


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Комментарии

12.10.2017 14:41
- гость -

Спички за 9 руб.?

0  0
12.10.2017 15:38
Дядя Вова

12.10.2017 14:41
- гость -
>>Спички за 9 руб.?
Нет, упаковка на 10 шт.
Не нравится, не ешь!

0  0
12.10.2017 15:44
- гость -

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