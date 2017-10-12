Заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что ни в коем случае нельзя запрещать выход в прокат нашумевшего фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом пишет РИА "Новости".

"Матильду" я видел и высказал свое мнение вместе со Станиславом Говорухиным: по-разному можно относиться, но это очень талантливая работа режиссера, там ничего оскорбительного, ничего циничного нет в этом фильме. Я думаю, что интересно было бы посмотреть для того, чтобы продолжить дискуссию по поводу этого фильма, интересно было бы посмотреть всей стране, всему народу", — отметил Кобзон.

Также он подчеркнул, что была проделана огромная работа "выдающегося режиссера". Артист отметил, что режиссер показал историю Николая II не цинично. При этом председатель комитета заявил, что всем нужно знать свою историю.

Напомним, в широкий прокат фильм выйдет 26 октября. Ранее прошли закрытые показы.



