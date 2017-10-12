Австрия и Алтайский край готовы взаимодействовать по вопросам развития туризма, об этом журналистам заявил региональный директор по внешнеэкономическим связям с Восточной Европой и Центральной Азией Палаты экономики Австрии Михаэль Ангерер. В настоящее время делегация австрийских предпринимателей находится с деловым визитом в нашем регионе.

"Австрия и Алтайский край очень похожи, нас объединяют горы. По моему мнению, у нас хорошие перспективы по сотрудничеству в области зимнего туризма. Обмен опытом может быть полезен обеим сторонам", — отметил Ангерер.

Также, по словам иностранного гостя, со стороны Алтайского края поступали предложения по сотрудничеству в области деревообработки, сельского хозяйства, животноводства. Интересно для Австрии взаимодействие с нашими университетами.

Губернатор Александр Карлин также отметил схожесть Австрии и Алтайского края в структуре экономики. Наш регион рассматривает этого партнера не только для обмена опытом, использования передовых технологий, но и для привлечения инвестиций. Безусловно, нам интересен опыт иностранных гостей по организации круглогодичного туризма.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы алтайские площадки оснащались современным технологическим оборудованием. Речь идет в том числе о горнолыжных курортах, других видах туризма, которые привлекают отдыхающих в зимнее время года. У нас в Сибири сезонность пока еще является фактором, который сдерживает туристический поток. Мы знаем, что в Австрии этот вопрос решается весьма успешно", — сказал Карлин.

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Виталий Гудин, который является председателем российской части рабочей группы, отметил, что перспективы по сотрудничеству очень большие. Среди приоритетных направлений он выделил переработку, туризм, развитие малого и среднего предпринимательства, социальную сферу и сельское хозяйство.