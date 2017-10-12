Центральная избирательная комиссия РФ включила главу комиссии в Алтайском крае Ирину Акимову "в шорт-лист на выбывание". Об этом сообщил после заседания ЦИК в среду, 11 октября, зампред комиссии Николай Булаев.

"Булаев: мы занесли Акимову (Алтай) в шорт-лист на выбывание из председателей ИКСРФ. Она грамотный специалист, но не справилась с давлением", — передает информационное агентство "Закон".

Возможная причина — ситуация с досрочным голосованием в Барнауле на муниципальных выборах в сентябре 2017 года.

На одном из заседаний ЦИК в начале сентября Булаев заявил, что высокая "досрочка" может свидетельствовать о применении административного ресурса.

В регион направили спецкомиссию для проверки, но никаких официальных фактов нарушения представлено не было.

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Ирина Акимова возглавляет краевой избирком с 2009 года, а работает там с 2003 года. Была переизбрана в 2016 году.