Фото: Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай"

Пять лучших дорожных сервисов, расположенных вдоль трасс Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан", выбрали в Алтайском крае. Об этом сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай".

Как уточняют в ведомстве, победители регионального этапа примут участие в финале, лучшие объекты сервиса в масштабах страны назовут в феврале 2018 года. Абсолютным лидером регионального этапа конкурса стало общество с ограниченной ответственностью "Дорожное" (гостиничный комплекс "Маяк"). Это предприятие завоевало первые места в номинациях "Лучший многофункциональный комплекс", "Лучший гостиничный комплекс" и "Лучшее предприятие торговли".

Что касается автозаправочного комплекса, то в этой категории победил АЗК №222 "Газпромнефть", расположенный на Чуйском тракте на подъезде к Барнаулу.

Лучшим предприятием общественного питания стало кафе-бар "Дилижанс", лучшей станцией техобслуживания — "Атон". Победа в номинации "Лучшая площадка отдыха" досталась комплексу "Грань Алтая".