Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев вместе с фракцией "Справедливая Россия" разработали законопроект, который предлагает по уровню зарплат и льгот приравнять учителей к госслужащим. Проект закона направлен на всестороннюю поддержку педагогов и повышение социального статуса учителей.
"Наша инициатива в первую очередь направлена на повышение авторитета и значимости профессии учителя. Приняв данный законопроект, государство разрешит проблему нехватки молодых специалистов в сфере образования и окажет всестороннюю поддержу педагогам, повысит социальный статус учителей. Согласно законопроекту, оклады педагогических работников должны быть повышены до уровня госслужащих. В сфере дошкольного, школьного, профессионального образования повышение планируется до 100% от средней зарплаты по региону, в сфере высшего – до 150%", — приводит пресс-служба эсеров слова Александра Терентьева.
Кроме того, законопроектом предлагается обширный перечень мер социальной поддержки. Речь идет о праве педагогов на сокращенный рабочий день и более длительные отпуска, на внеочередное предоставление жилья нуждающимся, досрочную страховую пенсию и 50-процентную компенсацию санаторно-курортного лечения.
Инициатива также содержит ряд мер, направленных на привлечение в профессию молодых специалистов. К примеру, если выпускник вуза приходит работать в сельскую школу, ему должны выплачиваться "подъемные" в 200 тысяч рублей. Правда, если молодой педагог увольняется в течение пяти лет, субсидию придется вернуть.
Комментарии
правильно Медведев сказал. если цель заработать денег - идите в бизнес
у учителей отпуск 2 месяца кстати, кто из трудящихся может похвастаться тем же?
я ничего против учителей не имею, но есть много других профессий. надо улучшать условия труда всех без исключения, а не только учителей, врачей и пенсионеров
15-21, правильно.
12.10.2017 15:21
- гость -
"у учителей отпуск 2 месяца кстати, кто из трудящихся может похвастаться тем же"
а еще дотация на коммуналку . и льготная ипотека. и пенсия после 25 лет стажа.
Что врачам, что учителям, хоть сколько всё мало.
Привыкли к подарочкам и взяточкам...
а он знает какая зарплата у госслужащих? как бы хуже не стало...
Учителя закладывают будущее страны. Какие учителя, такое и будущее.
12.10.2017 15:42
- гость -
Судя по коментам, учителей уже давно нет.
не знаю кого и к кому приравнивать, на личном примере могу сказать, что в пору зарплату госслужащих доводить до уровня врачей и учителей...
Согласно законопроекту, ОКЛАДЫ педагогических работников должны быть повышены до уровня госслужащих.
а г-н тереньев в курсе что согласно указа президента РФ "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" должностной ОКЛАД заместителя федерального министра 5650 рублей