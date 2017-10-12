Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев вместе с фракцией "Справедливая Россия" разработали законопроект, который предлагает по уровню зарплат и льгот приравнять учителей к госслужащим. Проект закона направлен на всестороннюю поддержку педагогов и повышение социального статуса учителей.

"Наша инициатива в первую очередь направлена на повышение авторитета и значимости профессии учителя. Приняв данный законопроект, государство разрешит проблему нехватки молодых специалистов в сфере образования и окажет всестороннюю поддержу педагогам, повысит социальный статус учителей. Согласно законопроекту, оклады педагогических работников должны быть повышены до уровня госслужащих. В сфере дошкольного, школьного, профессионального образования повышение планируется до 100% от средней зарплаты по региону, в сфере высшего – до 150%", — приводит пресс-служба эсеров слова Александра Терентьева.

Кроме того, законопроектом предлагается обширный перечень мер социальной поддержки. Речь идет о праве педагогов на сокращенный рабочий день и более длительные отпуска, на внеочередное предоставление жилья нуждающимся, досрочную страховую пенсию и 50-процентную компенсацию санаторно-курортного лечения.

Инициатива также содержит ряд мер, направленных на привлечение в профессию молодых специалистов. К примеру, если выпускник вуза приходит работать в сельскую школу, ему должны выплачиваться "подъемные" в 200 тысяч рублей. Правда, если молодой педагог увольняется в течение пяти лет, субсидию придется вернуть.