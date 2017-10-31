Как с максимальной пользой для ребенка провести осенние каникулы

Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле предлагает именно во время осеннего отдыха, когда погода не балует, а ребенок расслаблен и готов к новым открытиям, начать перестройку мыслеформы "Учёба — боль" в совершенно иной подход к обучению, когда чтение — это не тяжелая работа, а удовольствие, интересный и захватывающий процесс. Часто родители элементарно не знают, с чего начать.

Для начала стоит предложить своему ребенку стать участником нашего конкурса "Как хорошо уметь читать!". Вовлеченный в этот процесс, ребенок невольно узнает о Школе скорочтения много новой и полезной информации, увидит потрясающие результаты ее выпускников и, наконец, сам проявит желание обрести такой необходимый навык в современном мире, как скорочтение.

Безусловно, победителей ждут полезные и выгодные призы в виде блокнотов-тренажеров "Майнд-фитнес" от Шамиля Ахмадуллина и скидок на прохождение тренингов от Школы скорочтения.

О скорочтении

По рзеульаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мтесе. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все рнаво ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеокм.

Наверняка вы без особых трудностей прочитали все, что написано в первом абзаце, несмотря на то, что все буквы переставлены местами. Главная тому причина – мы читаем не каждую букву по отдельности, а все слово целиком. Поэтому перепутанные буквы не мешают понимать смысл прочитанного.

Часто, когда люди впервые узнают о возможностях скоростного чтения, то скептически к этому относятся. Основные подозрения связаны с тем, что чем быстрее мы читаем, тем больше у нас проблем с усвоением информации. Другими словами, сложно понять, как можно видеть целиком предложения, а иногда даже целый абзац или всю страницу, и в одно мгновение понять смысл увиденного. А это все способность нашего мозга структурировать информацию.

"Таблицы Шульте" применяются для тренировки периферического поля зрения человека, быстрого чтения и запоминания увиденной информации. Занятия с таблицами благоприятно влияют на развитие памяти и концентрацию внимания. Сконцентрируйте свой взгляд на центре таблицы. Затем попробуйте отыскать в таблице все числа от первого до последнего, не отрывая взгляда и внимания от центра таблицы. При этом вы будете использовать периферическое зрение.

О школе

Школа скорочтения и развития памяти для детей по методике Шамиля Ахмадуллина – это уникальные курсы, основанные на книгах-бестселлерах, одних из самых продаваемых в России книг по развитию детей.

Здесь увеличивают скорость чтения ребенка без потери уровня понимания.

Обучение ведется по нескольким авторским программам, куда входит и "Скорочтение для детей". Более подробно обо всех курсах школы, проверенных старых и уникальных новых, можно узнать в нашей специальной рубрике.

О методике

Авторская методика основана на комплексной тренировке интеллектуальных навыков и включает в себя более 120 различных упражнений.

Результаты достигаются в 98% случаев, что позволяет давать гарантию. Если ребенку не выдали результата, по договору школа обязана вернуть деньги.

Еще одно неоспоримое преимущество курса – его длительность. Всего за 10 занятий (2 раза в неделю по 2 часа) ваш ребенок научится читать быстрее в среднем в 2,6 раза, улучшит свою память, внимание, начнет учиться самостоятельно и легко.

Такого эффекта обычно достигают месяцами. Но сотрудники школы – сторонники эффективных занятий, позволяющих добиваться отличных результатов при минимальных временных затратах.

О результатах

Выпускники, уже прошедшие разные курсы скорочтения, делятся своими впечатлениями о школе и тем, каких результатов им удалось добиться:

Илья, 12 лет: Мне понравилось учиться тут, понравилась педагог. На занятиях были очень интересные упражнения. Больше всего полюбил веревочные лабиринты и таблицы Шульте. Я стал быстрее читать и лучше понимать то, что прочитал. Мама говорит, я стал внимательнее.

Екатерина, 9 лет: Мне понравилось узнавать новое. Понравились конусовидные таблицы. Раньше я читала очень плохо, а сейчас – очень хорошо.

Елизавета, 10 лет: Мне понравилось, что тут не как в школе. Весело и интересно. Когда только пришла сюда, боялась, что мы будем просто много читать. Меня это пугало. Но после первого занятия мне уже все понравилось, стало интересно. Теперь мне нравится читать.

Мария, 16 лет: Очень интересные занятия. И очень легкие, если исправно заниматься и выполнять домашние задания. Не думала, что упражнения в форме игры могут принести такую пользу. У меня улучшилось понимание прочитанного, увеличилась скорость чтения. Изменилось восприятие происходящего не только в школе, но и дома. Очень жалко, что курс уже закончился.

Александр, 14 лет: Курс очень понравился. Заметил, что абсолютно непроизвольно в школе стал более внимательным, больше запоминаю. Могу делать несколько дел одновременно. Это очень здорово. Быстрее учу стихи. Понравился педагог – очень внимательная и дружелюбная. Рабочая обстановка в классе понравилась – не боялся что-то спросить. Всегда поддержат и объяснят. Из упражнений больше всего оценил баттлы, когда мы с другими учениками соревновались задавать друг другу вопросы по прочитанным текстам.

Контакты:

Барнаул, проспект Комсомольский, 80В, 3 этаж

Телефон: +7 (3852) 57-16-06

Сайт: barnaul.turboread.ru