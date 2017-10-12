Настоящее бабье лето придет в Алтайский край в ближайшие дни, воздух днем прогреется до +17ºС. Об этом пишет "Алтайская правда".

В пятницу, 13 октября, в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3ºС… -8ºС, днем +8ºС.. +13ºС.

А вот в субботу, 14 октября, придет настоящее тепло. Ветер будет дуть восточный, 2-7 метров в секунду, с усилением днем до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1ºС… -6 ºС, днём +12ºС… +17ºС.