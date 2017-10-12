Деревянная башня Гете сгорела в немецком городе Франкфурте-на-Майне в ночь на 12 октября, сообщает РБК со ссылкой на Twitter пожарной службы города.

Der #Goetheturm in #Sachsenhausen steht in Flammen. Die Löscharbeiten sind im Gang. ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 12 октября 2017 г.

"Башня Гёте в Заксенхаузене охвачена огнем. К сожалению, ее не спасти", — сказано в сообщении.

Пожар удалось потушить, и пламя не перекинулось на окружающие территории и кафе.

Сообщается, что "ущерб огромен и не может быть оценен материально". К раннему утру башня сгорела полностью. Причина пожара неизвестна.

Башня была построена в 1931 году в честь Иоганна Вольфганга Гёте, родным городом которого является Франкфурт-на Майне. В 2014 году строение было реконструировано. До 1999 года башня Гёте была самым высоким деревянным сооружением подобного назначения в Германии (43 м).