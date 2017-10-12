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Градостроительный совет Барнаула одобрил проект культурно-оздоровительного комплекса. Его собираются построить на территории сквера на улице Бабуркина, который в данный момент не ухожен.

Согласно плану, здание будет построено на участке площадью 6 тыс. кв. метров, весь комплекс и соответствующие объекты инфраструктуры займут не более 50%. Планируется строительство одноэтажного объекта и сохранение части сквера.

Всего в спорткомплексе будет три зала: тренажерный, выставочный и зал единоборств. Войти в него можно будет со стороны сквера, который для этого обещают уменьшить. Кроме того, будут вырублены старые деревья, на месте которых высадят новые. Также установят урны, скамейки, освещение.

Предполагается, что перед спортивным комплексом будет находиться парковка на 14 мест, но в перспективе ее хотят увеличить до 50 мест.