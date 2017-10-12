Страсти по воде в Угловском районе Алтайского края продолжают кипеть. Предприниматели твердо отказываются оплачивать стотысячные счета, которые им предъявил Водоканал, а пенсионеры собирают подписи и обращаются за помощью к президенту.

Между тем в редакцию ИА "Амител" пришел ответ из Угловского Водоканала, в котором компания утверждает, что все счета выставлены законно, а за сроками поверки приборов учета их владельцы обязаны следить самостоятельно – как предприниматели, так и физические лица. Таков закон.

"Приборы учета холодной воды имеют межповерочный интервал в зависимости от модели пять-шесть лет, о чем указано в паспорте на прибор учета, и там же стоит дата его поверки, т.е. дата, с которой начинается межповерочный интервал. Также при опломбировке нового прибора учета его владельцу выдается акт ввода в эксплуатацию прибора учета, где указывается срок очередной поверки", — напоминают в компании.

Таким образом, ответственность за своевременную поверку приборов учета лежит на собственнике прибора учета.

То же самое касается предприятий и индивидуальных предпринимателей. "Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку", — говорится в сообщении Водоканала.

Если потребитель вовремя не произвел поверку приборов учета, для расчета потребленной воды применяются другие схемы, так как по закону в этот период прибор учета считается неисправным.

Для физических лиц плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев. При этом расчет по этой схеме производится не более трех расчетных периодов для жилого дома и не более двух расчетных периодов для нежилого дома. По истечении этого срока применяется повышающий коэффициент в 1,5 норматива потребления коммунальных услуг.

"От полученной в связи с расчетом суммы вычитается сумма, уплаченная по показаниям счетчиков с момента окончания межповерочного срока. Сумма, оставшаяся после вычета, указывается в выданных расчетах и уведомлении", - поясняют в Водоканале.

В связи с тем, что граждане и индивидуальные предприниматели в нарушение действующего закона за своим имуществом, приборами учета воды не следили и вовремя не проводили поверку, срок от окончания межповерочного интервала до составления акта о нарушении у некоторых достигает несколько лет, и в связи с этим суммы при расчете получаются внушительные.

"То, что после проведения поверки прибора учета он может быть признан исправным, значения для расчета уже не имеет. Таким образом, счета, выставленные организациям и индивидуальным предпринимателям в связи с истечением межповерочного интервала приборов учета, обоснованны и в соответствии с действующим законодательством в сфере ЖКХ", — подчеркивают в компании.

При этом Водоканал утверждает, что выставленные к оплате суммы не требует погасить единовременно:

"При беседе с адекватными гражданами выясняется их реальная возможность оплаты исходя из их дохода, и при необходимости составляется соглашение о рассрочке, в котором указываются даты и суммы платежа, рассрочка предоставляется от нескольких месяцев до года, в зависимости от суммы и дохода", — поясняют в компании.

Предприниматель Евгения Рохлина в разговоре с корреспондентом ИА "Амител" подтвердила, что сейчас Угловский Водоканал снижает суммы некоторым физическим лицам и предпринимателям.

"Ситуация, конечно, странная. С одной стороны, пенсионерам продолжают приходить уведомления о многотысячных долгах. С другой, кому-то эти суммы уменьшаются. То есть вместо указанных в счете 43 тысяч рублей с бабушки берут 13 тысяч рублей, а с кого-то и пять тысяч, и две. Одной из предпринимательниц долг выставили на 1 млн 138 тысяч рублей. Она отказалась платить. Тогда ей долг снизили до 10 тысяч рублей. Очень странная система, непонятно на чем основанная. Как непонятно было, на основании чего нам выставляли такие долги. Так непонятно, почему сейчас их так внезапно могут снизить", — говорит Рохлина.

Тем не менее, по словам жительницы села, счета с многотысячными долгами продолжают приходить пенсионерам. "У нас ведь деревня, много пожилых людей. Данные снимают контролеры из Водоканала. Чисто по-человечески можно же просто напомнить, предупредить стариков, что у них заканчивается срок поверки, а не поступать таким образом. Возникает ощущение, что компания просто решила подзаработать таким образом".

Евгения отмечает, что сейчас уже не только предприниматели, но и обычные жители села собирают подписи и обращаются с жалобами на ситуацию в прокуратуру и даже к президенту.

"Очень заинтересовался этим вопросом Владимир Жириновский. Я сейчас как раз собираю все запрошенные им документы, чтобы ему отправить. Может быть, благодаря ему больше таких ситуаций не будет".

Напомним, в редакцию ИА "Амител" обратились жители села Угловское, которые были возмущены счетами, выставленными местным Водоканалом. Суммы в этих счетах превышают 30 тысяч с физических лиц и до миллиона рублей с юридических.