Жительница города Берёзовского Кемеровской области убила своего ребенка, как только он родился, сообщает "Лайф".

Отметим, что 38-летняя женщина никому не сказала о своей беременности. Она самостоятельно родила мальчика, а затем вынесла его в сени и оставила там до тех пор, пока он не скончался от холода. Затем многодетная мать спрятала тело мальчика под крыльцом.

Когда пришло тепло, женщина отнесла убитого сына на свалку. Тело младенца нашла его же сестра, когда гуляла с подругой. Девочка тут же сообщила обо всём взрослым, которые и обратились в полицию.

В убийстве подозревают родную мать убитого ребенка. По словам женщины, у неё уже есть пять детей и шестого у неё не было возможности воспитывать.