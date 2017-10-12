Злоумышленник украл элитный автомобиль марки Mercedes за 11,5 млн рублей из автосалона, расположенного на юге Москвы, пишет ТАСС.

Инцидент произошел вечером во вторник, 10 октября. Речь идет об автомобиле Mercedes-Benz AMG G63.

В полиции говорят, что в момент выезда из салона на автомобиле отсутствовали номерные знаки. Материальный ущерб составил около 11 млн 500 тыс. рублей.

По данному факту назначена проверка.