Злоумышленник украл элитный автомобиль марки Mercedes за 11,5 млн рублей из автосалона, расположенного на юге Москвы, пишет ТАСС.
Инцидент произошел вечером во вторник, 10 октября. Речь идет об автомобиле Mercedes-Benz AMG G63.
В полиции говорят, что в момент выезда из салона на автомобиле отсутствовали номерные знаки. Материальный ущерб составил около 11 млн 500 тыс. рублей.
По данному факту назначена проверка.
Комментарии
-Неизвестный украл из московского автосалона Mercedes
-Речь идет об автомобиле Mercedes-Benz AMG G63
-Злоумышленник украл элитный автомобиль марки Mercedes
-Речь идет об автомобиле Mercedes-Benz AMG G63
Статья ППЦ, сразу и не догадаешься о какой марке идет речь...