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"Это искусство": в Барнауле открывается новая тату-студия

, ИА "Амител"
Директор BLACK & WHITE INK об актуальности татуировок, хороших мастерах и "правильном" бизнесе

Тату-услуги в краевой столице становятся все более популярными, а спрос на них растет в геометрической прогрессии. Для всех поклонников этой культуры на втором этаже "Сити-центра" в ближайшие дни откроется новая тату-студия BLACK & WHITE INK. Чем она будет отличаться от конкурентов, какие мастера будут работать и когда, собственно, можно будет записаться на прием, корреспонденту Amic.ru рассказал директор студии Антон Зуев.

- В студию обычно идут к тому или иному мастеру, с каким будете работать вы?

- В моей студии основным мастером будет Степан Цуру, кроме того, мы взяли стажера на обучение, который хорошо рисует и имеет большое желание развиваться в этой сфере. Естественно, сеанс у стажера будет стоить дешевле. Также мы готовим место для еще одного стажера, которого готовы учить.

- У вас будут только татуировки или еще какие-то услуги?

- У нас еще будет пирсинг, мастера мы уже нашли. Украшения мы покупаем на немецкой фабрике — в Барнауле нет нужного ассортимента, да и в общем хотелось, чтобы все было достойного качества. Также мы планируем предоставлять такую услугу, как частичное сведение татуировки, то есть осветление, после которого на этом же месте делают новое тату.

Также у нас можно будет приобрести изделия из кожи, металла и олова, различные кольца, ремешки, перчатки, сумки, кошельки и многое другое от немецкой фабрики и алтайских мастеров — каждый экземпляр будет эксклюзивным.

- А как пришли к идее открыть тату-студию?

- Я подходил к этому очень долго: где-то более чем полгода я вникал в эту тему, читал, ездил по другим салонам, изучал индустрию и понял для себя, как бы я хотел это все реализовать. В моем понимании все-таки студия должна соответствовать определенным нормам: поверхности подлежат обработке, на стенах и полу нужно положить кафель, здесь должно быть светло, в студии необходимо большое окно и обязательно продумана система кварцевания — все-таки мы работаем с кожей, и человеку нужно быть уверенным, что он ничем не заразится. При этом создавать больничный антураж тоже не стоит. Для того, чтобы клиентам было комфортно, мы покреативили в подборе мебели.

Когда я разобрался с тем, что хочу видеть, я озвучил идею руководителям "Сити-центра", они ее поддержали и предложили мне помещение, где ранее была стоматология. Оно соответствует всем медицинским нормам, хорошо спланировано и полностью меня удовлетворило. Плюс у "Сити-центра" удобная транспортная развязка, до него можно легко добраться из любого района города.

- Как вы нашли своего мастера?

- Тату-студия должна начинаться с мастера, у нас это Степан. У него большой опыт в этой индустрии, кроме того, он настоящий фанат своего дела. Я лично не хотел бы идти к мастеру, который работает только из-за денег. Я считаю, что человек должен пройти определенный путь и выбрать это занятие осознанно, понять, что он художник, начать развивать эту индустрию и  привносить что-то новое. Например, я бы хотел набить тату в виде своего кота, но при этом для меня важно, чтобы мастер поговорил со мной, посмотрел фото и понял дух животного. Вот как раз Степан относится к людям именно с таким вниманием. Вообще, Степан занимается созданием татуировок около 15 лет, он работал с Тау, пересекался с Пашковым, с Пашей Ротчем.

- Какие у вас будут цены и когда можно уже записываться на прием?

- Цены будут разные, но разумные, это зависит от сложности. В каких бы сферах я ни работал, я не наглел никогда, я предприниматель, но я хочу дать людям качественные услуги. Записываться на сеанс можно уже с середины октября.

- Какое оборудование закупали и где?

- Иглы и краски мы заказываем в Москве, все американского качества. Машинки под руку нашего мастера специально изготовили в студии "Тотем", еще одну он заказал в США. Лазер для удаления покупали у официального дистрибьютора. Мы выходим на рынок не для того, чтобы поработать пару месяцев, а чтобы стабильно заниматься любимым делом.

Запись на сеанс к мастеру уже открыта. Всю необходимую информацию можно получить по телефону: +7 (996) 707-89-68
Слоган студии: "Будем делать больно, но красиво!"
Хештеги: #будемделатьбольнонокрасиво #blackwhiteink #bwink #чернобелыекраски
Студия в соцсетях: Инстаграм, "ВКонтакте"

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.10.2017 09:16
124

Фраза огонь - "он работал с Тау, пересекался с Пашковым, с Пашей Ротчем."

А так Паша Ротч конечно - мощь! Только по пол года не попасть к нему, как и к Воробью.

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