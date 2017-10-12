Заслуженный тренер СССР и России Евгений Гомельский приедет в Барнаул во вторник, 17 октября. Здесь он проведёт семинар для тренеров, преподавателей физвоспитания и спортивных менеджеров. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Тренера пригласила Федерация баскетбола Алтайского края. Семинар пройдет в спорткомплексе "Победа" (улица Антона Петрова, 146г). Семинар будет включать две части: теоретическую (120 минут) и практическую (120 минут). Семинар начнется в 15.00.

Справка. Евгений Яковлевич Гомельский – заслуженный тренер СССР и России, член Зала Славы ФИБА, кандидат педагогических наук, профессор.