Фото: "Чемпионат.ком"

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин в интервью изданию "Чемпионат.ком" пообещал помочь привезти Кубок мира по футболу в родной Барнаул. Главный футбольный трофей путешествует сейчас по России в рамках запланированного тура. В нем числятся 25 городов страны, но в Барнаул трофей не попадет.

"В туре уже 25 городов, Пензу включили! Я тут поговорил в кулуарах, мне пообещали, что трофей еще в Барнаул заедет. Замолвил ли словечко? Конечно! Я уже давно говорил об этом. Новосибирск как столица Сибири отнимает все лавры у Барнаула, который находится в 200 километрах от него. Нам ничего не достается. А у нас в сборной Ерохин играет – он начинал на тех полях, которые были постелены Национальной академией футбола еще при Абрамовиче. Там была создана школа, и мой отец с ним занимался. Я говорю всем: "Приезжайте, это футбольный край!". Что там проехать от Новосибирска? За бензин я заплачу, если что. К тому же у нас есть аэропорт. Соберем всю футбольную братию. И Ерохина, если нужно, пригласим", — сказал изданию экс-капитан сборной.

Отметим, что в августе этого года на футбольный турнир имени Геннадия Смертина Алексей привозил Андрея Аршавина, который в данный момент выступает за казахский "Арарат".