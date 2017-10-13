Кто стал лидером во втором этапе в премии "Народный знак качества"

Открытое народное голосование за лучшую компанию года идет вторую неделю. Ежедневно страницу премии "Народный знак качества" посещают тысячи человек, а компании-участники активно побуждают своих клиентов проголосовать именно за них.

Такой ажиотаж вокруг премии развился неспроста. Читатели Amic.ru выбирают не просто компанию года, они выбирают самую народную компанию Барнаула.

Портал Amic.ru нарочито сохраняет интригу внутри голосования и не показывает "все и сразу". Мы за здоровую конкуренцию между номинантами и против накрутки голосов. Сегодня мы дадим возможность нашим читателям одним глазком подсмотреть, как проходит голосование в некоторых номинациях.

Так, например, в номинацию "Медицинский центр года" было предложено более 30 компаний. а в финал, как мы знаем, прошли всего 10. Тройка лидеров на сегодняшний момент:

"Губернский лекарь": 105 голосов "Элитмед: 58 голосов "Добрый Доктор": 55 голосов

В номинации "Компании связи года" сложилась интересная ситуация: на первое место вышел интернет-провайдер.

"Дом.ру": 291 голос "Билайн": 92 голоса "МТС": 80 голосов

Также читатели Amic.ru активно голосуют за свои любимые банки. Возможно, кто-то увидев данный рейтинг сможет сделать выбор в пользу той или иной банковской организации. Согласитесь, свои средства проще отдавать тому, за кого голосуют люди.

"Сбербанк": 148 голосов "ВТБ-24": 82 голоса "Альфа-банк": 59 голосов

Второй этап премии продлится до 5 ноября. Успевайте проголосовать за любимую компанию. Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!