Пятница, 13 Октябрь, 11:24

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы планируете отдохнуть на ноябрьские праздники?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,69
€ 68,45
Brent
$ 51,5
1°
Обь
151см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Год экологии - 2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Кто стал лидером во втором этапе в премии "Народный знак качества"

, ИА "Амител"
Приоткрываем завесу тайны и рассказываем, как проходит вторая неделя голосования

Открытое народное голосование за лучшую компанию года идет вторую неделю. Ежедневно страницу премии "Народный знак качества" посещают тысячи человек, а компании-участники активно побуждают своих клиентов проголосовать именно за них. 

Такой ажиотаж вокруг премии развился неспроста. Читатели Amic.ru выбирают не просто компанию года, они выбирают самую народную компанию Барнаула. 

Портал Amic.ru нарочито сохраняет интригу внутри голосования и не показывает "все и сразу". Мы за здоровую конкуренцию между номинантами и против накрутки голосов. Сегодня мы дадим возможность нашим читателям одним глазком подсмотреть, как проходит голосование в некоторых номинациях.

Так, например, в номинацию "Медицинский центр года" было предложено более 30 компаний. а в финал, как мы знаем, прошли всего 10. Тройка лидеров на сегодняшний момент:

  1. "Губернский лекарь": 105 голосов
  2. "Элитмед: 58 голосов
  3. "Добрый Доктор": 55 голосов

 

В номинации "Компании связи года" сложилась интересная ситуация: на первое место вышел интернет-провайдер.

  1. "Дом.ру": 291 голос
  2. "Билайн": 92 голоса
  3. "МТС": 80 голосов

 

Также читатели Amic.ru активно голосуют за свои любимые банки. Возможно, кто-то увидев данный рейтинг сможет сделать выбор в пользу той или иной банковской организации. Согласитесь, свои средства проще отдавать тому, за кого голосуют люди.

  1. "Сбербанк": 148 голосов
  2. "ВТБ-24": 82 голоса
  3. "Альфа-банк": 59 голосов

Второй этап премии продлится до 5 ноября. Успевайте проголосовать за любимую компанию. Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!

 
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:14
Места массового пребывания в Барнауле проверили на защиту от террористов 0
11:06
Аграрии в Алтайском крае убрали зерновые почти с 90% площадей 0
11:00
До чего дошел прогресс: "Алтайкрайэнерго" о новациях в электроэнергетике 0
10:55
Лишать прописки и увольнять. Как в России будут бороться с алиментщиками 0
10:37
Хоккейный "Алтай" потерпел восьмое поражение подряд в чемпионате 4
10:30
Tele2 одной из первых в России обучит сотрудников на платформе Coursera 1
10:27
Стоянку грузовиков ограничат на одной из улиц Барнаула 1
10:18
Житель Алтайского края угнал машину у знакомого после распития спиртного 0
10:10
Алтайские аграрии сообщили о возможном рекордном урожае в этом году 3
10:00
Алтайские аптеки снизили цены 1
09:53
Барнаульцы запускали самолеты, смотрели на Тома Круза и красивых стюардесс 1
09:42
Американский коллекционер купил недокуренную сигару Черчилля за $12 тыс 2
09:30
Кто стал лидером во втором этапе в премии "Народный знак качества" 0
09:29
Очевидцы: автомобиль врезался в столб в Барнауле 1
09:20
Барнаульцев приглашают на открытые уроки по скорочтению 0
09:17
Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от боевиков 5
09:08
Барнаульцев приглашают на пешие экскурсии по историческому центру 1
08:59
Дизайнера рублей расстроил внешний вид новых банкнот 6
08:40
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 13 октября 0
08:20
Представитель Госдепа не знает причину снятия флагов с дипобъектов РФ в США 11
08:03
Твои "Крылья": "Алгоритм" презентовал новый дом в Барнауле 6
07:45
С добрым утром: необычные глазуньи от пользователей соцсетей 0
07:37
АвтоВАЗ отзывает 20 тысяч Lada Xray для ремонта 3
07:19
Продюсер "Крика" и "Убить Билла" пройдет лечение от секс-зависимости 5
07:08
Жутко интересно: ТОП-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу 13-го 5
06:54
"Бери и делай" - новый проект на алтайском телевидении 1
06:41
Скворцова считает селфи проявлением распущенности и эгоцентризма 2
06:25
Солнце и +13 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 13 октября 1
06:08
Жители Барнаула не спешат покупать новый iPhone по шоковой цене 15
05:54
Ученые NASA: огромный метеорит надвигается на Землю 4
03:04
Скворцова рассказала о высокой материнской смертности в сельской местности 17
02:06
Госдума считает преждевременной отмену транспортного налога 3
01:01
Внешний долг России с начала года вырос до $537,5 млрд 7
00:13
Папа Римский считает, что за конфликтами на Украине стоит дьявол 6
23:36
Медработников в сельскую местность будут привлекать стимулами 8
23:11
Северная Корея издала атлас мира с Крымом в составе России 2
22:32
Туристка из России погибла в Доминикане, ударившись головой о дорожный знак 21
22:15
211 учеников за прошедший учебный год погибли на уроках физкультуры 1
21:23
Путин потребовал довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40% 13
21:07
Врио губернатора Псковской области представят 13 октября 0
20:33
Депутаты Госдумы предложили изменить процедуру избрания глав регионов 2
20:18
Госдума одобрила штрафы за нарушение закона об анонимайзерах 0
19:50
200 и 2000 рублей, барнаульские живодеры: о чем говорят соцсети 0
19:28
Набиуллина опровергла массовый переход на пластиковые купюры 0
19:07
Глава Бурятии спас человека на автобусной остановке 4
18:50
Школьница умерла в Волгограде, отравившись грибами 2
18:28
Истек срок запрета на продажу "Боярышника" 5
18:05
Мать пятерых детей в Сибири убила шестого ребенка и выбросила тело 2
17:53
Захарова заявила, что срыв флагов РФ в США – это надругательство 4
17:31
Платная парковка в Барнауле появится уже 25 октября. Как она будет работать 15

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.