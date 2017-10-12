Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв флагов над дипломатическими объектами России в США — это надругательство над государственным символом. Об этом пишет ТАСС.
Захарова подчеркнула, что Америке был направлен решительный протест.
"Разумеется, никакого согласия на снятие флагов РФ не давала", — рассказала представитель МИД.
По словам представителя МИД, американцы "порылись в документах, которые остались в генконсульстве". Захарова напомнила о том, что по двусторонней Консульской конвенции консульские архивы неприкосновенны.
Ранее сообщалось, что с торгового представительства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги.
Комментарии
Ударили по левой щеке(турнули дипломатов)- подставили правую( сорвали флаги), какое следующее место подставят Нашы лигитивные своим хозяевам?
Странно. А чего вы ждали?
это обычные действия партнеров
консульство в Сан Франциско существовало еще со времен Российском Империи, а потом с 1934 года там расположилось генконсульство СССР, но даже во времена холодной войны, никто не посмел сдернуть советский флаг....