Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв флагов над дипломатическими объектами России в США — это надругательство над государственным символом. Об этом пишет ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Америке был направлен решительный протест.

"Разумеется, никакого согласия на снятие флагов РФ не давала", — рассказала представитель МИД.

По словам представителя МИД, американцы "порылись в документах, которые остались в генконсульстве". Захарова напомнила о том, что по двусторонней Консульской конвенции консульские архивы неприкосновенны.

Ранее сообщалось, что с торгового представительства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги.