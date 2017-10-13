Компания Tele2 и крупнейшая международная платформа открытого онлайн-образования Coursera объявили о начале сотрудничества. Менеджеры оператора теперь смогут профессионально развиваться и проходить курсы по актуальным мировым бизнес-темам, не отрываясь от рабочего процесса.

Tele2 одной из первых российских компаний предоставила своим сотрудникам возможность обучения на платформе Coursera. Основная стратегическая задача компании – профессиональное совершенствование специалистов, в частности, развитие ключевых компетенций и навыков будущего. Онлайн-образование позволяет гибко реагировать на изменения глобального рынка и адаптировать программы обучения под актуальные потребности бизнеса Tele2.

"Телекоммуникации в России – это высокотехнологичный быстроразвивающийся бизнес, ориентированный на тенденции международного рынка. Tele2 уделяет большое значение повышению мотивации и вовлеченности своих менеджеров, но в современных условиях одних очных учебных программ зачастую не хватает. Сотрудничество с Coursera – это возможность обеспечить специалистам Tele2 оперативный доступ к наиболее актуальной информации от ведущих мировых университетов. Мы надеемся, что диджитализация обучения и привлечение передового опыта помогут нашим сотрудникам совершенствоваться и профессионально развиваться внутри компании," — рассказал директор работе с персоналом Tele2, Елена Иванова.

Своим сотрудникам Tele2 предложит курсы по наиболее востребованным и стремительно развивающимся мировым темам: методика agile, технологии "больших данных" (big data), цифровые технологии и инновации (digital & innovations), дизайн-мышление (design thinking) и др. Онлайн-платформа Coursera предоставляет все учебные материалы, позволяет в режиме реального времени оценивать эффективность выбранных курсов для компании, а также отслеживать активность и успехи сотрудников.

"Мы очень ценим решение Tele2 предлагать онлайн-курсы на Coursera своим сотрудникам. Постоянное образование повышает ключевые компетенции специалистов и их вовлеченность, обеспечивает их самыми актуальными навыками и знаниями. Для этих целей в 2016 году мы запустили новый продукт Coursera for Business, специально предназначенный для корпоративного обучения. Сейчас им пользуются уже 500 компаний по всему миру, а Tele2 стала одним из первых клиентов в России. Мы убеждены, что выбор Coursera положительно скажется на бизнес-результатах компании," — прокомментировал директор по развитию бизнеса Coursera, Никил Синха.

На платформе Coursera будет создана специальная брендированная страница Tele2 с перечнем курсов, открытых для менеджеров компании. Помимо сайта, обучение также можно проходить и в мобильном приложении, которое доступно для скачивания в AppStore и Google Play.