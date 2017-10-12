Видеозапись, на которой видно, как бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев берет сумку с деньгами из-под заснеженной елки на территории офиса "Роснефти", показали в суде. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, на видео Сечин ждет Улюкаева возле гаражного бокса. Под заснеженной елкой стоит объемная сумка.

"Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объём, вот", — сказал Сечин Улюкаеву и затем обратил его внимание на сумку.

Экс-министр берет сумку и несет ее за гараж. В это время ворота бокса были закрыты. В прокуратуре пояснили, что оперативники ФСБ начали вести видеосъемку на территории штаб-квартиры компании еще до приезда Улюкаева.

Следующее судебное заседание пройдет 19 октября.