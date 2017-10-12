Срок запрета на реализацию спиртосодержащей непродовольственной продукции истек 9 октября, сообщает "Катунь 24".
Напомним, речь идет о концентрате для принятия ванн, который используют как аналог дешевому алкоголю. В декабре прошлого года в Иркутске этой жидкостью отравились более 120 человек, в результате чего 78 из них погибли.
Позже оказалось, что внутри емкостей находился не этиловый спирт, а метиловый. Он является смертельно опасным для человека.
Именно поэтому в прошлом году было принято решение запретить продажу жидкостей с содержанием алкоголя свыше 25%, а также стоимостью менее 60 рублей за 100 мл. Изначально запрет действовал три месяца, после чего он дважды был продлен. Однако 9 октября срок действия последнего документа истек.
Комментарии
Ну все теперь до следующих 78 трупов