Следователи назначили проверку после того, как восьмилетняя девочка скончалась в одной из больниц Волгограда от тяжелейшего отравления, сообщает пресс-служба СУ СК по Волгоградской области.

Известно, что ребенок 8 октября пообедал с родителями грибами, собственноручно собранными в лесу в одном из районов области. На следующий день вся семья попала в больницу с отравлением.

Ребенка на вертолете доставили в Волгоград. Однако врачи не смогли спасти девочку. Она умерла 11 октября.