Фото: сайт Барнаула

Первую платную парковку на Привокзальной площади откроют в тестовом режиме 25 октября. Как сообщает городская пресс-служба, до этой даты там закончат монтаж оборудования, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

В течение месяца припарковать машину там можно будет бесплатно. В платном режиме парковочный комплекс начнет функционировать с 25 ноября.

Площадка для остановки будет рассчитана на 150 автомобилей. Парковка займет площадь 15872 кв. м напротив железнодорожного вокзала. Ее оборудуют автоматизированным оборудованием: шлагбаум, терминал оплаты для наличного и безналичного расчета, въездные и выездные стойки, рассчитанные как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт, светофор, регулирующий движение. Также там разместят информационное табло, указывающее на наличие свободных мест, а также камеры видеонаблюдения.

Кроме того, размещение парковок, в том числе платных, не должно создавать помехи участникам дорожного движения и снижать безопасность дорожного движения. Ни платные, ни бесплатные парковки не предназначены для длительного хранения автомобилей, а риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими лицами на парковке, владельцы транспортных средств несут в соответствии с действующим законодательством самостоятельно.

Известно, что стоимость стоянки составит 50 рублей в час. Платить не будут только инвалиды, для которых предусмотрены специальные бесплатные места, экстренные службы и те, кто оставляет транспорт не более чем на 20 минут, чтобы пассажиры могли сесть в машину или, наоборот, выйти. Дальнейшее пребывание на огороженной территории будет оцениваться по тарифу. Камера фиксирует время въезда, а при выезде производится расчет в соответствии с проведенным на парковке временем. Также планируется разработать абонементы. Его можно будет купить сроком на сутки, месяц или год.

Организация платной парковки осуществляется за счет средств бюджета Барнаула, а также иных источников финансирования (денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности уполномоченной организации).

Парковка будет работать круглосуточно. Из-за нее будет изменено движение по Привокзальной площади. Оно станет односторонним. Скорее всего, это произойдет уже в ноябре.

По мнению властей краевой столицы, обустройство парковки в районе ж/д вокзала решит проблему оставления машин в неположенных местах. Парковка позволит упорядочить стоянку транспорта, усилить безопасность движения автомобилей и пешеходов, а также благоустроить территорию у железнодорожных ворот города. Впрочем, до 2019 года других парковочных зон в Барнауле создавать не собираются.