Новые российские банкноты

Центральный банк представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На купюрах изображены достопримечательности Крыма и Владивостока.

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Пользователи соцсетей активно начали обсуждать дизайн новых купюр, сравнивая их с евро и радуясь, что на 2000 изобразили Владивосток. Также люди высказываются, что удобнее был бы номинал, заканчивающийся на 99, считают, что выпуск таких банкнот - недобрый знак, и ожидают инфляцию: "Не очень хороший знак — появление 2000 купюр", "Скоро как до деноминации ельцинской будет опять", "Жди инфляцию".

Остановка водителей вне стационарных постов

МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилистов и мотоциклистов за пределами стационарных постов ДПС. Среди нововведений — проверка документов у пассажиров.

"Это типа раньше можно было не останавливаться?", "А пассажиры почему под раздачу попали?"- спрашивают пользователи соцсетей.

Барнаульские живодеры

11 октября в СМИ разошлась информация о том, что в барнаульском поселке Южный живодеры жестоко замучили животных. Местные жители забили тревогу еще в сентябре, когда стали находить трупы животных. Также жители отмечают, что в издевательствах над кошками и собаками замешаны подростки. Сейчас возбуждено уголовное дело, а жители краевой столицы бурно обсуждают тему в соцсетях.

"Это не дети", "Раньше хабаровские живодерки, а сейчас барнаульские", "Ужас", "Вот и как гулять с детьми, когда такое творится", "Очень жалко животных", — ужасаются барнаульцы.