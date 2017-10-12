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Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Facebook написал, что спас на остановке общественного транспорта молодого человека, у которого случился приступ эпилепсии.

"Только что на остановке на площади Советов возле полицейского поста передо мной упал парень лет 30 и ударился затылком. Сильно разбил голову. Крови много набежало. Я не врач, но, похоже, у него был эпилептический приступ. Его скрутило и судороги били. Вызвал скорую", — написал Цыденов.

Глава региона добавил, что его звонок смутил оператора. Когда она оформляла вызов, попросила звонившего представиться. Однако, по его мнению, она не поверила, хотя скорая приехала довольно быстро.

"Забавно выглядело со стороны. Стою я, передо мной лежит парень в крови, моя охрана (которая переворачивала парня на бок и поддерживала его), у охраны руки в крови. Прохожие, кто не видел начала ситуации, косились, и я даже не знаю, какие мысли при виде этой картины им в голову приходили", – написал глава Бурятии.

Цыденов также пожелал молодому человеку скорейшего выздоровления.