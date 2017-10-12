Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшем будущем не планируется массовый переход банкнот с бумажного полотна на пластик. Об этом пишет "Российская газета".

Напомним, полотно банкноты номиналом 200 рублей проходит дополнительную обработку — пропитку полимером. Из-за этого увеличивается срок службы банкнот в полтора раза.

В планах – изготовить на пластиковом субстрате только памятную банкноту в честь чемпионата мира по футболу 2018 года. Она поступит в обращение в первом полугодии следующего года.

Пластиковые купюры не только долго служат, но их и дорого изготавливать. Также их уровень защищенности ниже, чем у бумажных банкнот. Кроме этого, введение пластиковых банкнот потребует полной перенастройки банкоматов и кассового оборудования.