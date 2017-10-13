Москва и Санкт-Петербург на несколько дней стали центром обсуждения вопросов энергетики. 3-7 октября в двух столицах прошел первый Международный Форум по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя". Главы государств и правительств, мэры городов РФ и зарубежных стран, руководители крупнейших международных и российских компаний, научные эксперты обсудили актуальные вопросы российской и мировой энергетики. Итоги и вызовы "недели" мы обсудили в интервью с генеральным директором компании "Алтайкрайэнерго" Сергеем Прибом". Подробности он рассказал в интервью порталу Amic.ru.

Корреспондент: Сергей Николаевич, за четыре дня работы Форум посетило более 10 тысяч участников, подписано 18 соглашений и контрактов на общую сумму почти 27 миллиардов рублей. Руководителям региональных энергокомпаний, судя по всему, важно принимать участие в подобных мероприятиях?

Сергей Приб: Энергокомпаниям федерального, регионального или муниципального уровня для устойчивого и динамичного развития недостаточно жить сегодняшним и даже завтрашним днем. Темпы развития технологий, и в сфере энергетики, и в сфере IT-решений, совершенствование отраслевого законодательства, стимулируют нас к поиску и внедрению инноваций. Тенденции развития мировой и отечественной энергетики на долгосрочную перспективу важно понимать и синхронизировать всем участникам энергорынка.

В рамках подобных мероприятий, проводимых на самом высоком уровне с участием Президента РФ, глав регионов и городов, руководителей энергокомпаний, представителей науки и общественности, задаются и фиксируются такие тенденции.

Корр.: Вы возглавляете "Алтайкрайэнерго" уже более года. Какие из отмеченных на Форуме тенденций развития энергетики уже нашли отражение в вашей компании?

С.П.: На Форуме выступил Президент России Владимир Путин. Одной из самых важных тенденций он отметил цифровизацию энергетического комплекса.

И мы активно идем в этом направлении. За последний год в "Алтайкрайэнерго" запущено более 30 проектов в сфере IT-технологий, направленных на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов компании и исключение так называемого "человеческого фактора". Проекты связаны и с модернизацией программного комплекса по учету электроэнергии, и с внедрением интеллектуальных систем учета на подстанциях, КТП и у потребителей. Это позволяет осуществлять единовременное снятие показаний всех приборов учета и полностью исключающих возможность воровства или недоучета потребленных киловатт-часов.

У абонентов, не оснащенных "умными" счетчиками, контролеры энергосбыта имеют возможность снимать показания с использованием специального планшета, с фото- и видеофиксацией. Выгрузка сведений о показаниях и расходе электроэнергии потребителей производится автоматически в базу данных без участия оператора, как только планшет попадает в зону действия корпоративного wi-fi.

Мы активно стимулируем потребителей оплачивать электроэнергию в онлайн режиме без посещения офисов энергокомпании. Сделать это можно и через личный кабинет на нашем сайте, и через мобильные приложения банков, можно даже настроить автоплатеж.

Значительное количество абонентов "Алтайкрайэнерго" мы перевели на SMS-уведомления о задолженности, что удобно для наших клиентов и экономично с точки зрения затрат компании. Законодательно такие SMS-уведомления стали легитимны с вступлением в силу с 29 сентября 2017 год силу Постановления Правительства РФ №624 от 24 мая 2017 года, вносящее изменения в Порядок введения полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии.

Корр.: Вопросы энергосбережения были в повестке?

С.П.: Да, это одна из важнейших тем "Российской энергетической недели". Не только энергосбережение, но и повышение энергоэффективности, как для потребителей энергоресурсов, так и для генерирующих, сетевых и сбытовых энергокомпаний.

Мы всесторонне поддерживаем реализацию мер, направленных на энергоэффективность наших потребителей, и внутри компании проводим мероприятия по энергосбережению.

С 2009 года, когда был принят Федеральный закон об энергосбережении, по 2016 год в компании оптимизировано потребление электроэнергии на собственные нужны на 27%.

Корр.: Какие-то новые для вас направления работы на Форуме обсуждали?

С.П.: Очень много новых научных и научно-практически вопросов было посвящено возобновляемым источникам энергии. Тема сегодня крайне актуальная. Владимир Путин отметил в выступлении, что к 2035 году доля возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе должна вырасти с 15% до 23%, а в генерации электроэнергии — с 7% до 20%.

Корр.: Для вас какой источник энергии интересен?

С.П.: Из всего многообразия видов возобновляемых источников энергии — гидроэнергетика, ветроэнергетика, энергия солнечного света, биоэнергетика — для нас с учетом особенностей Алтайского края наиболее интересной представляется биоэнергетика. Сейчас ведутся научно-исследовательские разработки в этом направлении именно по нашему региону, но об их результатах говорить пока преждевременно.

В целом могу отметить, что идеи, проекты и инновации, которые реализуются в нашей компании, соответствуют заданным на Форуме тенденциям "энергетики будущего". Наша цель – стать лучшей операционной энергетической компанией в регионе, с использованием современных технологий перейти на качественно новый уровень управления активами и обслуживания клиентов. И сегодня в "Алтайкрайэнерго" есть все предпосылки для достижения этой цели.

Справка

"Алтайкрайэнерго" одна из ведущих компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 343 тысячам физических лиц. Девять филиалов обслуживают более восьми тысяч километров кабельных и воздушных линий, более трех тысяч трансформаторных подстанций в 90 городах и селах.