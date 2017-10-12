Госдума в первом чтение одобрила законопроект, вводящий штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах. Санкции для поисковых систем за выдачу ссылок на сайт с информацией об обходе блокировок составят до 700 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Поправки планируется ввести в Кодекс об административных нарушениях (КоАП). Минимальный штраф для юридических лиц составит 500 тысяч рублей. Для граждан эта сумма составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы вводятся за выдачу поисковыми системами запрещенных сайтов по запросу пользователей.

Закон о запрете ресурсов для обхода блокировок в интернете в июле подписал президент России Владимир Путин. Предполагается, что за исполнением нормы будет следить Роскомнадзор. Право блокировки анонимайзеров получила ФНС.