Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, изменяющий процедуру выборов глав субъектов Федерации, сообщает "Парламентская газета".

Согласно инициативе, избирать руководителя региона предлагается депутатами высшего законодательного органа субъекта РФ из кандидатур, вносимых Президентом России на основе предложений парламентских партий.

"Такая схема в большей степени, соответствует выборам, так как участие кандидатов не зависит от согласия депутатов местного самоуправления, не создает конку­рентных преимуществ для подготовки и проведения агитационной кампании, не толкает граждан на совершение преступлений в сфере избирательного законодательства и не требует финансовых затрат", — отметил Иванов в пояснительной записке.

В настоящее время главы регионов могут избираться как непосредственно избирателями, так и через голосования депутатов законодательного органа субъектов. При этом в случае непосредственных выборов кандидатам необходимо собрать от пяти до 10% подписей от общего количества депутатов представительных органов местного самоуправления. Такая практика, по мнению Иванова, снижает конкурентность выборов и негативно влияет на явку, а также в конечном итоге создает неравные условия для кандидатов.