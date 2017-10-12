Михаил Ведерников будет представлен правительству и парламентариям Псковской области в качестве временно исполняющего обязанности главы региона 13 октября, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Официальное представление Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области состоится в пятницу, 13 октября, в актовом зале областной администрации", — говорится в сообщении.

В четверг, 12 октября, президент Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака и произвел назначение временным главой региона Ведерникова, который занимал должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил Турчака временно исполняющим обязанности секретаря генсовета партии. Теперь кандидатура Турчака должна быть утверждена на съезде политической силы.