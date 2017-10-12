Президент России Владимир Путин полагает, что доля малого и среднего бизнеса в отечественной экономике к 2030 году увеличится до 40%, передает ТАСС.

Заявление российского лидера прозвучало в ходе встречи с представителями немецкого бизнес-сообщества.

Путин подчеркнул, что сотрудничество РФ и ФРГ не должно ограничиваться только крупными проектами, обращая внимание на малый и средний бизнес, который также является драйвером развития экономики.

Он отметил, что на долю малого бизнеса в Германии приходится порядка половины ВВП страны. "У нас это значительно меньше, к сожалению, но мы ставим перед собой задачу довести уровень малого и среднего бизнеса в России к 2030 году до 40%", — подчеркнул Путин.