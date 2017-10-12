Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "Парламентской газеты" о гибели учеников во время уроков физкультуры, отметила, что учителя завалены бумажной работой, и у них недостаточно времени на беседы с учениками и их родителями.

Накануне министр образования и науки России Ольга Васильева сообщила шокирующие цифры: за прошедший учебный год на уроках физкультуры в России погибло 211 учеников. Матвиенко назвала это "ужасной статистикой".

"Такого не должно быть. Это результат того, что нет тесной связи родителей с учителями. Каждый ребёнок особенный, и учитель физкультуры обязан знать о состоянии здоровья каждого ученика. Но у учителей нет времени — они заняты ненужной бумажной работой, какой-то отчетностью. У них мало времени остается на беседу с ребенком или личную встречу с родителями", — рассказала Матвиенко о сложившейся ситуации.

В этой связи она считает, что "нам надо менять многое в системе и образования, и воспитания в школе".