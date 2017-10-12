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Выборы 2017

Как вы планируете отдохнуть на ноябрьские праздники?



Буду дома заниматься личными делами

Поеду в деревню к родственникам

Буду смотреть фильмы, объедаться вкусненьким и бездельничать

Пройдусь по новым магазинам Барнаула

Если позволит погода, проведу эти дни на природе: прогулки, пикники и прочее

Уезжаю в путешествие