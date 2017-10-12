В Пхеньяне издали атлас мира, где Крым обозначен территорией России, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу посольства России в КНДР.

"Издательство "Научная энциклопедия" (КНДР) выпустило новый политический атлас мира. Обратили внимание на то, что полуостров Крым (с. 240-242) уже окрашен в российские цвета", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В МИД КНДР пояснили, что страна "уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав России, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам".

"КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью России. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов", — заключили в посольстве.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.