Заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова считает, что для привлечения медицинских работников в сельскую местность нужно использовать как можно больше стимулирующих мер, пишет "Парламентская газета".

"Это может быть, предоставление служебного жилья или компенсация найма жилья, содействие в трудоустройстве супруги или супруга медицинского работника, содействие в предоставлении ребёнку медицинского работника места в детском саду", — перечислила Епифанова стимулы.

Она отметила, что, к примеру, в Архангельской области, которую она представляет в Госдуме, треть сельских врачей и четверть среднего медицинского персонала региона находятся за 55-летним возрастным порогом.

"Нужны новые нестандартные решения, новые законотворческие инициативы, которые позволяют более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Причем, не все здесь зависит от финансов и недостатков законодательства. Много вопросов организационных", — пояснила Епифанова.