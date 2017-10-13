Папа Римский считает, что за конфликтами на Украине стоит дьявол

По мнению Папы Римского, за конфликтами на Ближнем Востоке и Украине стоит дьявол, об этом заявил предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук в эфире Радио Ватикана, сообщает РИА Новости.

9 октября состоялась встреча Папы Римского с патриархами и верховными архиепископами восточных христианских церквей.

"В конце, когда папа подвел краткие итоги встречи, он сказал: "Я удивлён, что все вы, все ваши церкви страдают в это время от войн: на Ближнем Востоке, на Украине. Все вы — пастыри страдающих людей". И затем он сказал: "Но знаете ли вы, кто вызывает войны, боли и разрушения? Это дьявол", — рассказал Шевчук.

Понтифик подчеркнул, что ответом должны стать "молитва и возвещение Слова Божьего". В апреле Папа Римский пожелал мира на Ближнем Востоке и Украине.