В рамках ТВ-проекта "Бери и делай" на телеканале Катунь24 ведущий Константин Ганов учит класть плитку, делать сушилку для белья, изготавливать летний душ и верстак. Новая программа, выходящая в формате трехминутных инструкций-советов дополнила выходящую в течении двух лет "Стройку" и считается более удобной для интернета благодаря сокращённому хронометражу.

Как пояснил автор и ведущий проекта, руководитель отдела продмаркетинга сети строительных магазинов Константин Ганов, при выборе тем, он ориентируется прежде всего на мнение простых людей, которым в быту приходится сталкиваться с разного рода вопросами, решить которые можно без посторонней помощи.

"Не все бытовые проблемы обязательно требуют вызова специалиста, — пояснил Ганов ИА "Амител" . – С такими простыми вещами, как замена смесителя и унитаза, изготовление столика для кормления и другой "временной" мебели, а также простейшие отделочные работы – справиться сможет даже ребенок. Наша задача – подсказать, как это сделать. Творческий коллектив нашего проекта особенно благодарен тем зрителям, которые обращаются с конкретными вопросами, подсказывая тематику следующих программ".