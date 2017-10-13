Внешний долг России с начала года вырос до $537,5 млрд

Внешний долг России с начала года вырос на 4,5% и по состоянию на 1 октября составил $537,5 млрд, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ЦБ.

"Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2017 года, по оценке Банка России, составил $537,5 млрд, что на $23,3 млрд, или на 4,5%, выше показателя на начало года", - отметили в пресс-службе регулятора.

Как уточнили в ЦБ, рост внешнего долга связан с приобретением нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях на вторичном рынке.

В конце августа сообщалось, что Россия погасила долг перед Боснией и Герцеговиной, который стал последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным государством — кредитором.