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Внешний долг России с начала года вырос до $537,5 млрд

, ИА "Амител"
В конце августа сообщалось, что Россия погасила долг перед Боснией и Герцеговиной

Фото: abmcmedia.com

Внешний долг России с начала года вырос на 4,5% и по состоянию на 1 октября составил $537,5 млрд, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ЦБ.

"Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2017 года, по оценке Банка России, составил $537,5 млрд, что на $23,3 млрд, или на 4,5%, выше показателя на начало года", - отметили в пресс-службе регулятора.

Как уточнили в ЦБ, рост внешнего долга связан с приобретением нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях на вторичном рынке.

В конце августа сообщалось, что Россия погасила долг перед Боснией и Герцеговиной, который стал последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным государством — кредитором.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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