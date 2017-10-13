В Госдуме отклонили законопроекты членов фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" об отмене транспортного налога, пишет "Парламентская газета".

"Ни по одному из этих законопроектов не предлагается компенсации 146 миллиардов рублей, которых лишится дорожный фонд в случае отмены налога", — рассказал председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Законопроект фракции ЛДПР был внесен в Госдуму в 2015 году. По мнению авторов, фактически указанный налог начисляется за владение транспортным средством, а не за пользование дорогами, и отменить его нужно для снижения "социальной напряженности".

Законодательная инициатива справедливороссов во многом повторяет предложения ЛДПР. Инициаторы документа предлагают повысить акцизы на топливо по схеме "пользователь платит, когда едет".

Еще два законопроекта были внесены членами думской фракции КПРФ. "Сегодня автомобилисты платят за акцизы, парковки, еще и транспортный налог. Это, по сути, тройное обложение", - заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

Ни по одному из этих законопроектов не предлагается компенсация 146 миллиардов рублей, которых лишится дорожный фонд после отмены транспортного налога. В этом указали главную причину отклонения инициатив.

"Мы и так сократили на 38% объем поступления акцизов в систему дорожных фондов, из-за чего регионы получают 14 процентов от суммы, необходимой для того, чтобы привести в порядок дороги", — привел еще один контраргумент против законопроектов член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен.

По мнению большинства депутатов, отмена транспортного налога преждевременна. При этом парламентарии допускают возможность снижения ставки транспортного налога по решению региональных властей.