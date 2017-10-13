Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе парламентских слушаний в Госдуме сообщила, что материнская смертность в сельской местности в полтора раза выше, чем в городе, пишет "Парламентская газета".

В то же время Скворцова отметила, что с 2013 по 2016 год охват сельского населения современной диспансеризацией превысил 18,5 миллионов человек.

"Это 49% всего сельского населения. Только за первый квартал текущего года диспансеризацию прошли 3,4 миллиона граждан, проживающих в сельской местности. Это привело к сокращению различий в общей заболеваемости между сельскими и городскими жителями до 1,4 раза", — пояснила министр.

Кроме того, Скворцова указала на то, что за последние пять лет заболеваемость туберкулезом и алкоголизмом у жителей сельской местности снизилось на 26,5 и 32 процента соответственно.

"Фактически так же, как у горожан",- подчеркнула министр Скворцова.