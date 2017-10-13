Ученый из NASA Джером Райс сообщил, что на Землю надвигается метеорит, который имеет огромные размеры, пишет VistaNews.

По подсчетам ученых, метеорит может столкнуться с планетой и вызвать катастрофу.

В результате математического исследования астрофизик Райс проанализировал траекторию движения метеорита под кодовым названием NC-4RP19. Согласно данным ученых, небесное тело имеет диаметр в сорок метров, что значительно превышает параметры печально известного Челябинского метеорита.

По подсчетам ученых, скорость метеорита составляет 28 тысяч километров в час. Сообщается, что NC-4RP19 уже сталкивался с другими небесными телами и сейчас летит прямо на Землю. Однако Райс утверждает, что объект постоянно меняет траекторию и столкновение с Землей возможно лишь на 15%.