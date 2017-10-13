Проявлением распущенности и эгоцентризма назвала любовь к селфи глава Минздрава Вероника Скворцова. Об этом пишет "Интерфакс".

Она отметила, что нельзя видеть весь мир в себе. "Ты - это не твое тело и не твое лицо. Это совершенно иная материя, и даже если тебя завтра обезобразят или поменяют твое лицо, ты останешься самим собой", — сказала Скворцова.

По ее мнению. если у человека есть интерес к миру и другим людям, то у него этой проблемы нет и никогда не будет. Большое вовлечение в социальные сети- это симптом одиночества.