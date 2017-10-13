Пятница, 13 Октябрь, 07:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы планируете отдохнуть на ноябрьские праздники?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,69
€ 68,45
Brent
$ 51,5
-3°
Обь
164см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Год экологии - 2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Скворцова считает селфи проявлением распущенности и эгоцентризма

, ИА "Амител"
По мнению министра увлечение социальными сетями это симптом одинокого человека

Фото: Kremlinpress.com

Проявлением распущенности и эгоцентризма назвала любовь к селфи глава Минздрава Вероника Скворцова. Об этом пишет "Интерфакс".

Она отметила, что нельзя видеть весь мир в себе. "Ты - это не твое тело и не твое лицо. Это совершенно иная материя, и даже если тебя завтра обезобразят или поменяют твое лицо, ты останешься самим собой", — сказала Скворцова.

По ее мнению. если у человека есть интерес к миру и другим людям, то у него этой проблемы нет и никогда не будет. Большое вовлечение в социальные сети- это симптом одиночества.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
07:19
Продюсер "Крика" и "Убить Билла" пройдет лечение от секс зависимости 0
07:08
Жутко интересно: ТОП-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу 13-го 1
06:54
"Бери и делай" - новый проект на алтайском телевидении 0
06:41
Скворцова считает селфи проявлением распущенности и эгоцентризма 0
06:25
Солнце и +13 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 13 октября 0
06:08
Жители Барнаула не спешат покупать новый iPhone по шоковой цене 1
05:54
Ученые NASA: огромный метеорит надвигается на Землю 0
03:04
Скворцова рассказала о высокой материнской смертности в сельской местности 0
02:06
Госдума считает преждевременной отмену транспортного налога 1
01:01
Внешний долг России с начала года вырос до $537,5 млрд 0
00:13
Папа Римский считает, что за конфликтами на Украине стоит дьявол 1
23:36
Медработников в сельскую местность будут привлекать стимулами 3
23:11
Северная Корея издала атлас мира с Крымом в составе России 1
22:32
Туристка из России погибла в Доминикане, ударившись головой о дорожный знак 2
22:15
211 учеников за прошедший учебный год погибли на уроках физкультуры 1
21:23
Путин потребовал довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40% 3
21:07
Врио губернатора Псковской области представят 13 октября 0
20:33
Депутаты Госдумы предложили изменить процедуру избрания глав регионов 2
20:18
Госдума одобрила штрафы за нарушение закона об анонимайзерах 0
19:50
200 и 2000 рублей, барнаульские живодеры: о чем говорят соцсети 0
19:28
Набиуллина опровергла массовый переход на пластиковые купюры 0
19:07
Глава Бурятии спас человека на автобусной остановке 1
18:50
Школьница умерла в Волгограде, отравившись грибами 2
18:28
Истек срок запрета на продажу "Боярышника" 5
18:05
Мать пятерых детей в Сибири убила шестого ребенка и выбросила тело 0
17:53
Захарова заявила, что срыв флагов РФ в США – это надругательство 4
17:31
Платная парковка в Барнауле появится уже 25 октября. Как она будет работать 9
17:23
Легендарный советский тренер Евгений Гомельский проведет семинар в Барнауле 0
17:15
Алексей Смертин пообещал привезти Кубок мира по футболу в Барнаул 0
17:05
Неизвестный украл из московского автосалона Mercedes за 11,5 млн рублей 1
16:48
Видео, на котором Улюкаев берет сумку с деньгами у елки, показали в суде 4
16:31
Градсовет Барнаула одобрил строительство комплекса в старом сквере 7
16:23
Деревянная башня Гёте сгорела во Франкфурте-на-Майне 0
16:12
Как выглядят новые купюры и чем их защитили от фальшивомонетчиков? 4
16:04
Настоящее бабье лето придет в Алтайский край в середине октября 2
15:45
Председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова может лишиться поста 4
15:39
Золотая вода: Угловский Водоканал пояснил причины миллионных счетов у селян 8
15:33
Стало известно, какие дорожные сервисы в Алтайском крае стали лучшими 0
15:25
Кобзон заявил, что запрещать фильм "Матильда" ни в коем случае нельзя 1
15:13
Алтайский депутат предложил уравнять зарплаты учителей и госслужащих 15
15:02
Трамп пояснил смысл своей фразы "затишье перед бурей" 4
14:46
Сотрудничество в сфере туризма наладят Австрия и Алтайский край 0
14:33
Долги регионов, гранты и дотации: Госдума обсудила наполеоновские планы 0
14:24
Сеть супермаркетов "Галамарт" с товарами от 9 рублей зайдет в Барнаул 5
14:14
Единороссы поддержат "крепкого хозяйственника" на выборах главы Барнаула 8
14:02
Британскую террористку "Белую вдову", воюющую за ИГ, убили в Сирии 3
13:46
Московский театр приедет на гастроли в Барнаул со спектаклем про Шукшина 1
13:35
Названы размеры пособия по безработице на 2018 год 76
13:30
Рассказать о своей "грани" предлагает Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул 0
13:25
Улица Бийска вошла в топ самых коротких в России по версии "Яндекса" 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.