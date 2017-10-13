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Продюсер "Крика" и "Убить Билла" пройдет лечение от секс зависимости

, ИА "Амител"
Продюсер заявил, что все совершают ошибки

Фото: Hollywoodreporte

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн будет лечиться от сексуальной зависимости, пишет ТАСС. Ранее продюсер был обвинен в многочисленных домогательствах к женщинам. Известно, что лечение от пройдет в одном из реабилитационных центров в Аризоне. 

Продюсер оставил видеообращение, в котором признал, что нуждается в помощи и заявил, что "все совершают ошибки".

Напомним, на прошлой неделе The New York Times опубликовала материал о том, что от домогательств Вайнштейна пострадали его сотрудницы на протяжении 30 лет. Якобы продюсер требовал от них близости в обмен на карьерный рост.

По данным  СМИ после этого материала от продюсера ушла его жена. А обвинения в домогательстве подтвердили и ряд известных актрис, в числе которых Анжелина Джоли и Гвинет Пэтроу.  

Напомним, Вайнштейн работал над такими картинами, как дилогия режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" и серия фильмов "Крик". Он был награжден "Оскаром" за продюсирование "Влюбленного Шекспира".


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Комментарии

13.10.2017 08:18
- гость -

фууууу козел Вайнштейн работал членом над такими картинами ...не зря ходят байки, что путь в кино лежит через кровать режиссера. даже кино противно смотреть стало, видишь вместо фильма актрисс со старым слюнявым козлом

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13.10.2017 08:54
- гость -

45-летняя шмара - Ах, 25 лет назад он предложил мне смотреть как он моется в душе! Ну и отказалась бы, раз такая принципиальная. Работала бы сейчас честно кассиршей в магазине. А то сначала запрыгивают в кино через постель, а потом кто-то им виноват.

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