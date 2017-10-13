Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн будет лечиться от сексуальной зависимости, пишет ТАСС. Ранее продюсер был обвинен в многочисленных домогательствах к женщинам. Известно, что лечение от пройдет в одном из реабилитационных центров в Аризоне.

Продюсер оставил видеообращение, в котором признал, что нуждается в помощи и заявил, что "все совершают ошибки".

Напомним, на прошлой неделе The New York Times опубликовала материал о том, что от домогательств Вайнштейна пострадали его сотрудницы на протяжении 30 лет. Якобы продюсер требовал от них близости в обмен на карьерный рост.

По данным СМИ после этого материала от продюсера ушла его жена. А обвинения в домогательстве подтвердили и ряд известных актрис, в числе которых Анжелина Джоли и Гвинет Пэтроу.

Напомним, Вайнштейн работал над такими картинами, как дилогия режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" и серия фильмов "Крик". Он был награжден "Оскаром" за продюсирование "Влюбленного Шекспира".