АвтоВАЗ объявил о том, что отзывает почти 20 тысяч кроссоверов Lada Xray, которые были проданы с февраля 2016 года по настоящий момент. Информация об этом размещена на сайте Росстандарта.
Автомобили в количестве 19 668 штук имеют дефект в виде перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.
Все они подлежат ремонту. Для этого к кромке аккумуляторной площадки будет приклеен защитный уплотнитель.
Сообщается, что услуга будет бесплатной для владельцев автомобилей. Также сообщается, что АвтоВАЗ сам свяжется с владельцами, чтобы сообщить о необходимости обращения в сервисный центр. Также узнать о том, попадает ли его авто под отзыв, хозяин может по VIN-номеру.
Комментарии
с 16-го года их уже хозяева не раз доработали напильником
а взрывающиеся на морозе бачки антифриза они не хотят доработать и массово заменить?
13.10.2017 08:35
- гость -
Плохо когда 3 класса образования? как может пластиковый бачек взорваться? Причем здесь мороз? Давно уже отозваны и заменены. Вы Идiот.