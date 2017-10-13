АвтоВАЗ объявил о том, что отзывает почти 20 тысяч кроссоверов Lada Xray, которые были проданы с февраля 2016 года по настоящий момент. Информация об этом размещена на сайте Росстандарта.

Автомобили в количестве 19 668 штук имеют дефект в виде перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.

Все они подлежат ремонту. Для этого к кромке аккумуляторной площадки будет приклеен защитный уплотнитель.

Сообщается, что услуга будет бесплатной для владельцев автомобилей. Также сообщается, что АвтоВАЗ сам свяжется с владельцами, чтобы сообщить о необходимости обращения в сервисный центр. Также узнать о том, попадает ли его авто под отзыв, хозяин может по VIN-номеру.