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Представитель Госдепартамента Хезер Науэрт не знает, почему с закрытых объектов дипсобственности России в США сняли флаги. Соответствующее заявление дипломат сделала во время брифинга, пишет РИА Новости.

"Я не знаю", — цитирует агентство ее ответ.

Отмечается, что во время выступления на брифинге для журналистов Науэрт сначала игнорировала вопросы журналистов, но под нажимом прессы все же прокомментировала ситуацию. Она заявила, что у нее нет данных о причинах произошедшего с государственными символами РФ.

Агентство пишет, что ранее в американском дипведомстве заявили, что Штаты считают законным снятие флагов с российских консульских объектов в Америке. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил американскому госсекретарю Рексу Тиллерсону, что такие действия неприемлемы. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, срыв флагов с дипобъектов является враждебной акцией.