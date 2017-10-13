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Заторы в пять баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в пятницу, 13 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на участке проспекта Ленина от пересечения с улицей Северо-Западной до Нового рынка, а также на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом. Машины здесь передвигаются со скоростью от 5 до 10 километров в час.

Также заторы образовались на Павловском тракте в районе пересечения с улицей Просторной и после кольцевого перекрестка, на нескольких участках улицы Малахова (на пересечениях с улицей Эмилии Алексеевой и Антона Петрова), а также на улицах Советской Армии, Челюскинцев и на перекрестке проспект Строителей — Красноармейский проспект.

Добавим, что на улице Малахова в районе пересечения с Власихинской перекрыто движение.