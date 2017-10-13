Фото: stor.calligraphy-museum.com

Экс-художника Гознака Юрия Ковердяева расстроил дизайн новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей, которые накануне, 12 октября, презентовала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Говорит Москва".

Ковердяев отметил, что новые банкноты не вписываются в текущий ряд рублевых купюр и очень напоминают иностранную валюту.

"Увидел и немножко расстроился, конечно. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр", — заявил художник, отметив, что очень много похожих денег у разных стран. Ковердяев не верит, что данные банкноты разрабатывал дизайнер, который работал с автором действующих банкнот Игорем Крылковым. Последний был главным художником Гознака с 1989 по 2002 год.

В то же время Ковердяев одобрил выбор символов, отображенных на купюрах: космодром Восточный и мост на остров Русский для Владивостока, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям для Севастополя.