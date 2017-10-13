Фото: stonemir.ru

В Барнауле продолжается сезон пешеходных экскурсий по историческому центру из-за того, что установилась сухая и ясная погода. Принять участие в них могут все желающие жители и гости столицы Алтайского края, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

В субботу, 14 октября, в 15:30 пройдет экскурсия "Барнаульский сереброплавильный завод". Она будет длиться час, за который экскурсанты узнают об истории завода и увидят промышленную архитектуру сохранившихся плавильных цехов.

В воскресенье, 15 октября, в 15:30 состоится экскурсия "Барнаул демидовский". Ее продолжительность составит 1,5-2 часа. Экскурсия пройдет по историческому центру города: участники прогуляются по улицам Ползунова (бывшая Петропавловская линия) и Пушкина (Иркутская линия), а также побывают на Демидовской площади (бывшая Конюшенная площадь) и площади Свободы (Соборная площадь).

Подчеркивается, что для участия в экскурсии нужна предварительная запись по телефону: +7(3852) 69-14-70, 69-14-80 музей "Мир камня"