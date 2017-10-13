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Свыше 92% территории Сирии удалось освободить от боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инфографику в газете "Красная зввезда" — официальном печатном органе Минобороны России.

В инфографике отмечено, что самолеты ВКС РФ совершили свыше 517 боевых вылетов и уничтожили более 1260 объектов боевиков в Сирии за неделю.

Подчеркивается, что беспилотники сделали свыше 139 вылетов, обнаружив 129 объектов террористических группировок.