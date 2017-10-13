Фото: gamer.ru
Свыше 92% территории Сирии удалось освободить от боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инфографику в газете "Красная зввезда" — официальном печатном органе Минобороны России.
В инфографике отмечено, что самолеты ВКС РФ совершили свыше 517 боевых вылетов и уничтожили более 1260 объектов боевиков в Сирии за неделю.
Подчеркивается, что беспилотники сделали свыше 139 вылетов, обнаружив 129 объектов террористических группировок.
Комментарии
Это как с внешним долгом- то всё погасили, то до хрена должны.
"Минобороны сообщило" - это не мешки ворочать. Сообщения о конце "операции" в Сирии это продолжение сериала "Улюкаевское дно".
последнее время в СМИ звучат бравурные марши,это настораживает...
есть гордится чем, только денег нет...
И что толку? Уходить из Сирии нельзя, иначе там сразу начнёт строиться конкурентная газовая труба. Поэтому и дальше будут рапорты о тысячах уничтоженных "террористических" объектов и "боевиков"