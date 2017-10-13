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Новости

Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от боевиков

, ИА "Амител"
ВКС РФ за неделю сделали около 517 боевых вылетов, уничтожив свыше 1260 объектов террористических группировок

Фото: gamer.ru

Свыше 92% территории Сирии удалось освободить от боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инфографику в газете "Красная зввезда" — официальном печатном органе Минобороны России.

В инфографике отмечено, что самолеты ВКС РФ совершили свыше 517 боевых вылетов и уничтожили более 1260 объектов боевиков в Сирии за неделю.

Подчеркивается, что беспилотники сделали свыше 139 вылетов, обнаружив 129 объектов террористических группировок.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.10.2017 09:27
- гость -

Это как с внешним долгом- то всё погасили, то до хрена должны.

0  0
13.10.2017 11:01
- гость -

"Минобороны сообщило" - это не мешки ворочать. Сообщения о конце "операции" в Сирии это продолжение сериала "Улюкаевское дно".

0  0
13.10.2017 11:04
- гость -

последнее время в СМИ звучат бравурные марши,это настораживает...

0  0
13.10.2017 11:06
-гость-

есть гордится чем, только денег нет...

0  0
13.10.2017 11:15
Задранец

И что толку? Уходить из Сирии нельзя, иначе там сразу начнёт строиться конкурентная газовая труба. Поэтому и дальше будут рапорты о тысячах уничтоженных "террористических" объектов и "боевиков"

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