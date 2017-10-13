В выходные барнаульцев ждет ряд довольно интересных культурных событий, среди которых самым важным можно назвать гастроли московской театральной студии, а подробнее об этом и другом читайте в нашем традиционном гиде.

В субботу Барнаульский сереброплавильный завод вновь приглашает барнульцев на пешеходную экскурсию, сбор в 15:30 на Ползунова, 39. Пришедших поведут на Барнаульский меде-сереброплавильный завод, построенный в 1744 году, где расскажут истории об этом историческом месте.

14 по 18 октября в рамках большого сибирского тура краевую столицу посетит Московский театр "СТУДИЯ. project". В Барнаул студия привезет внушительную часть своего репертуара, увидеть которую можно будет на теARTральной площадке "СПИЧКА" (Ползунова, 37).

Так, 14 октября в 17:00 состоится показ спектакля "Фрекен Жюли" — это театральный триллер, собранный из страхов и наваждений героини, которым однажды придет конец, лишь стоит только ей проснуться. А в 20:00 здесь начнется спектакль "Дон Кихот": группа защитников и хулителей этого персонажа решат вступить с отважным рыцарем в опасную игру, чтобы выяснить то, кто из них прав и кем всё же является Дон Кихот.

В воскресенье пройдет экскурсия выходного дня под названием "Космическая геология", сбор участников в 10:00 на Ползунова, 39. это однодневная экскурсия в село Полковниково — на родину знаменитого космонавта Германа Титова. Расскажут там не только о нем, но и о развитии космонавтики в целом, а также покажут космических экспонаты музея.

Кроме того 14 октября в Молодежном театре Алтая пройдет премьера спектакля "Старший сын" по пьесе классика советской драматургии Александра Вампилова.

По сюжету, два молодых человека в поисках пристанища на ночлег постучались в первую попавшуюся дверь. Один из парней представился внебрачным сыном хозяина квартиры. И как это ни абсурдно — им поверили…

Это очередной творческий эксперимент, поскольку режиссер спектакля — артист МТА Алексей Бурдыко, уже поставивший в театре спектакли "Война, беда, мечта и юность…" по пьесе Алексея Арбузова "Мой бедный Марат" и "Валентин и Валентина" Михаила Рощина.

15 октября в 16:00 в галерее "Республика ИЗО" состоится презентация портала "Культбарнаул". В программе: Школа культурной журналистики, рекомендации от свободного культурного корреспондента Лидии Рыжовой, дискуссия о состоянии культурной журналистики в Барнауле и презентация портала "Культбарнаул".

15 октября артисты Московской театр "СТУДИИ. project" в 17:00 покажут зрителям спектакль "Дочка", а в 19:00 в этот же день здесь модно посмотреть "Оглянись во гневе".

На этой неделе на большом экране появилась российская драма "Салют-7", американский криминальный триллер "Сделано в Америке", английский триллер "Заклятье. Наши дни", лента "На глубине 6 футов". Но главной премьерой недели стоит назвать драму Бориса Хлебникова "Аритмия".

Детей можно сводить на мультфильм My Little Pony. Также для юных зрителей в Молодежном театре покажут "Сказку о царе Салтане".